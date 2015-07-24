Рішення щодо заборони КПУ брати участь у виборах є законним і справедливим - експерт

Таку думку в коментарі УНІАН висловив директор компанії персонального та стратегічного консалтингу "Berta Communications" Тарас Березовець.

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"Це справедливе рішення, якщо Комуністичній партії, всім, хто використовує назву "комуністична партія", комуністичну символіку, буде заборонено брати участь у виборчому процесі... Це, в принципі, законне рішення, закон вступив в силу, підписаний президентом. Як вони (КПУ) можуть вийти з цієї ситуації? Провести з'їзди, відмовитися від тоталітарної символіки, поміняти назви. Але найголовніше - це політична складова цього рішення, тому що не вистачало довгий час політичної волі... У даному випадку, я вважаю, що прийнято політичне рішення, я переконаний, що це потрібна річ", - сказав політтехнолог.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 липня, міністр юстиції Павло Петренко зазначив, що "підписав накази, правовим наслідком яких є те, що ця політична сила і інші комуністичні партії з сьогоднішнього дня не можуть бути суб'єктом виборчого процесу і не можуть брати участь у місцевих, загальнодержавних і президентських виборах”.

На запитання, чи скасована реєстрація КПУ та інших комуністичних партій, Петренко відповів, що згідно із законом про декомунізацію, КПУ втрачає статус учасника виборчого процесу.

За словами міністра, КПУ залишається у статусі юридичної особи до моменту, поки суд не скасує реєстрацію. “Тобто це вже технічне питання”, - додав він.

Петренко наголосив, що після ухвалення законів про декомунізацію Міністерство юстиції сформувало незалежну комісію, яка проводила перевірку на відповідність трьох комуністичних партій в України - КПУ, Компартії (оновленої) та Комуністичної партії України робітників і селян. «На підставі роботи комісії були схвалені висновки, які відповідно до закону були подані Міністерству юстиції для ухвалення кінцевого рішення», - сказав міністр.

У свою чергу лідер КПУ Петро Симоненко заявив, що Компартія шукає варіанти участі у виборах до місцевих рад.