Турчинов назвав РФ "колосом на глиняних ногах" та заявив, що вона може розсипатися за югославським сценарієм

Повторити югославський сценарій найбільше шансів саме у Росії.

Так прокоментував секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заяву прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва, що у разі ненадання автономії Донбасу Україна ризикує зникнути, як і Югославія.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

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«В Біблії є такий вислів: «Хто сіє вітер - пожне бурю». Саме цим займаються російські керманичі, пророкуючи Україні югославський сценарій. Вони із штанів вискакують для того, щоб його створити, не зупиняючись перед обстрілами мирних кварталів українських міст та збиваючи цивільні літаки», - сказав Турчинов, наголосивши, що Україна здатна протистояти агресії РФ, захистити себе та з часом повернути тимчасово окуповані території Донбасу та Криму.

За його словами, більше шансів розсипатись за югославським сценарієм є у самої Росії, «яка є колосом на глиняних ногах».