Трамп заявив про приховану інформацію щодо впливу Китаю на вибори в США

Американський лідер звинуватив розвідку США у приховуванні інформації про Китай.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські розвідувальні служби приховали інформацію про нібито спроби Китаю вплинути на вибори у США 2020 року. Про це пише Axios.

За словами журналістів, публікація документів, швидше за все, знову приверне увагу до тверджень Трампа про іноземне втручання у вибори в США та до попередніх розвідувальних оцінок уряду.

У цих документах йдеться про те, що іноземні супротивники, а саме Росія, Китай та Іран, розглядалися як реальні загрози для виборів у США.

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Водночас у багатьох опублікованих документах наголошується, що масштабне втручання у виборчі системи США було б складно здійснити, не бувши виявленим.

"Білий дім оприлюднив чотири партії документів - зокрема про вразливості систем голосування, Китай, штат Мічиган та "списки виборців, які не є громадянами США" - у рамках більш широкого оновлення вебсайту Білого дому", - додали у матеріалі.

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Як писав УНІАН, США розгорнули Typhon під носом у Пекіна. На оприлюднених знімках видно елементи мобільної батареї Typhon, яка здатна запускати крилаті ракети Tomahawk.

Відомо, що ця ракета може вражати цілі на відстані до 1600 кілометрів, що теоретично дозволяє покривати значну частину східного узбережжя Китаю з території Кюсю.

Також повідомлялось, що Китай побудував копії американського корабля, літаків та військової бази. Зазначається, що модель отримала повну щоглу та копії радарного обладнання для калібрування головок самонаведення китайських ракет.

Крім того, неподалік від морських мішеней китайські військові розгорнули макети американських бойових літаків та злітно-посадкові смуги.

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