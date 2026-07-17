Україна перетворила Азовське море на цвинтар для російських кораблів, - The Telegraph

Українські безпілотники завдають ударів по російських суднах, а західні експерти вважають, що нова тактика Києва посилює економічний тиск на Кремль.

Україна значно розширила кампанію із застосування морських і далекобійних безпілотників, зосередивши удари на російському судноплавстві та енергетичній інфраструктурі. Західні експерти вважають, що така стратегія посилює економічний тиск на Москву та змінює характер війни, пише The Telegraph.

За даними українського підрозділу "Птахи Мадяра", за останні десять днів безпілотники уразили 147 суден, пов'язаних із Росією, зокрема 30 нафто- і газових танкерів.

"За 10 днів ми уразили 147 суден, пов'язаних із Росією, фактично закривши Азовське море та посиливши блокаду Кримського півострова", – заявили у підрозділі.

Відео дня

Паралельно Україна продовжує масштабні атаки на російські нафтопереробні підприємства. За словами експерта Центру європейського політичного аналізу Сергія Макогона, безпечних регіонів для російської інфраструктури більше не залишилося.

"У Росії більше немає безпечного тилу, а відстань – це більше не захист", – наголосив Макогон.

Удари по НПЗ можуть паралізувати російську економіку

Радник українських військових і експерт Атлантичної ради професор Алан Райлі заявив, що українські дрони цілеспрямовано виводять з ладу найважливіші вузли нафтопереробних заводів:

"Після того, як ви демонтуєте найскладніші деталі нафтопереробного заводу, заміну доведеться здійснювати переважно з Китаю. Це може зайняти рік або 18 місяців".

За словами експерта, більшість російських НПЗ практично не захищені від масованих атак безпілотників.

"Атаки на прибережні термінали спрямовані на те, щоб скоротити експортні доходи Росії, а удари по внутрішніх нафтопереробних заводах мають призвести до зупинки економіки та підірвати здатність Росії вести війну. Володимир Путін має дуже серйозні проблеми", – додав Райлі.

За оцінкою S&P Global Commodity Insights, значна частина російських нафтопереробних потужностей тимчасово виведена з ладу. На цьому тлі Росія вже обмежила експорт нафтопродуктів і шукає можливості імпортувати пальне.

Економічний тиск на Кремль

Автори матеріалу зазначають, що скорочення експорту енергоносіїв збігається зі зниженням доходів російського бюджету від нафти й газу. Кремль змушений збільшувати субсидії для стримування цін на пальне, тоді як фінансовий сектор відчуває дедалі більший тиск.

Водночас, за даними незалежних російських журналістів, темпи набору контрактників також знижуються. Один із військовослужбовців, слова якого наводить видання "Верстка", описав ситуацію так:

"Ніби у нас закінчилися люди. Більше немає дурнів, які б хотіли грошей".

Інший співрозмовник стверджує, що новобранці проходять лише кілька днів підготовки перед відправленням на фронт.

"Деяких забирають із в'язниці, інших – просто з вулиці, буквально бездомних. Їх навчають три дні й одразу відправляють у зону бойових дій", – сказав він.

Удари по російському флоту - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Росія почала використовувати Азовське море для ударів по Україні. У Москві намагаються знайти безпечне місце для своїх кораблів.

Метью Бойс, старший науковий співробітник Центру Європи та Євразії Гудзонівського інституту, сказав, що контроль Росії над усією береговою лінією Азовського моря "ускладнює Україні розгортання морських безпілотників", але це не означає, що судна в цьому районі захищені від українських дронів і ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: