Опубліковано нові дані екзит-полу по 205-му округу станом на 20.00

За результатами екзит-полу, результати якого опублікувало ГО “Всеукраїнська Люстрація”, станом на 20:00 голоси виборців на скандальному 205-му окрузі розподілилися серед трьох основних кандидатів.

Відповідно до екзит-полу, Генадій Корбан («Українське об’єднання патріотів - Укроп») набрав 18%, Андрій Міщенко (ВО «Свобода») – 18%, Сергій Березенко («Блок Петра Порошенко «Солідарність») – 16%, передає lustration.org.ua. Читайте такожЯвка в Чернігові склала 35,3% - ОВК Як повідомляв УНІАН, відповідно до екзит-полу New Image Marketing Group Геннадій Корбан набрав 33%, Сергій Березенко - 23%, Ігор Андрійченко - 8%, Микола Звєрєв - 7%, Володимир Зуб - 7%, Андрій Міщенко - 6%. У свою чергу, Комітет виборців України замовив дослідження київській соціологічній групі «Соціс». Результати екзит-полу від компанії "Соціс" станом на 20:00 Березенко набирає 31,4%, а Корбан - 17,1%.

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