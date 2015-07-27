Прикордонники: повідомлення ФСБ про відкриття вогню з України по росіянину - провокація

Про це сказано в офіційній заяві ДПСУ.

"В першу чергу законодавство України забороняє прикордонникам відкривати вогонь у бік території суміжної країни. Тим не менше, з метою перевірки даної інформації, Адміністрація Держприкордонслужби України ініціювала службове розслідування в ході якого були перевірені усі прикордонні наряди, які несли службу на вказаному напрямку. В результаті було встановлено, що усі боєприпаси у військовослужбовців в наявності, а зброя не містить ознак застосування", - сказано в повідомленні.

Читайте такожНа Донеччині затримали "КамАЗ" з великою кількістю патронів і кадровим військовим РФ (фоторепортаж)Поряд з цим прикордонники наголосили, що на даному напрямку неодноразово спостерігалися диверсійні групи, які намагалися незаконно перетнути кордон з Росії в Україну. Внаслідок застосування ними зброї загинули та отримали поранення військовослужбовці Луганського прикордонного загону.

Також у ДПСУ припускають, що невірогідна інформація про обстріл була поширена з метою відволікти увагу громадськості від участі ЗС РФ у конфлікті на сході України після інциденту з затриманням російського військового.