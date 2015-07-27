МЗС України засуджує обстріл бойовиками Вуглегірської ТЕС, який повністю вивів її з ладу

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Сьогоднішній обстріл Вуглегірської ТЕС, який повністю вивів її з ладу, стає в один ряд із обстрілами електростанції у м. Щастя, газопроводу у Ясинуватій та водопроводу у Станиці Луганській, що мали місце останніми місяцями.

У МЗС наголошують, що реальними жертвами цих атак стає цивільне населення України, у тому числі громадяни, які проживають на окупованих територіях окремих районів Донецької та Луганської областей. "Саме мирні громадяни страждають від нестачі електроенергії, води, відсутності стабільного газопостачання", - йдеться в повідомленні.

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МЗС вбачає у діях бойовиків нехтування Мінськими домовленостями, і вимагає від російської сторони та підконтрольних їй найманців припинити провокації уздовж всієї лінії дотику.

"Всі ці злочини свідчать про зухвале нехтування бойовиками Мінськими домовленостями. Вимагаємо від російської сторони та підконтрольних їй найманців припинити провокації уздовж всієї лінії дотику, відвести озброєння та надати повний і безперешкодний доступ спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї окупованої території", - заявляє МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, Вуглегірська ТЕС у м. Світлодарськ Донецької області зупинена через обстріли бойовиками.