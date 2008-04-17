ПР не хоче без гарантій виставляти Клюєва чи Льовочкіна на розстріл
10:31, 17 квітня 2008Політика
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Герман оприлюднила позицію
|Ганна ГЕРМАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявила член фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.
«Якщо коаліція публічно підтвердить, що вона готова на пакетне голосування, то віце-спікери будуть обрані сьогодні», - сказала вона.
Г.ГЕРМАН наголосила, що після такої заяви фракції Партії регіонів збереться на своє засідання і протягом 15 хвилин остаточно затвердить кандидатуру.
«Без публічного підтвердження ми не хочемо своїх людей виставляти на розстріл», - сказала народний депутат.
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