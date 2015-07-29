Заступник генпрокурора керуватиме Управлінням з розслідування корупційних злочинів чиновників

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ, про це під час сьогоднішньої зустрічі з представниками посольства США Крістофером Смітом і Джеймсом Прайсом заявив генеральний прокурор Віктор Шокін.

У прес-службі зазначили, що Шокін під час зустрічі заявив про те, що для більш ефективної роботи ініціював перерозподіл функціональних обов’язків між своїми заступниками і найближчим часом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, передасть під безпосереднє керівництво своєму заступнику Віталію Каську. «Це потужне управління і я вірю, що воно під опікою пана Каська здатне ефективно боротися з корупцією в середовищі високопосадовців», - процитувала прес-служба слова генпрокурора.

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Шокін також наголосив на тому, що не допустить зловживань і порушень з будь-якого боку. «Закон має бути понад усім. І всі повинні бути рівні перед ним. При цьому розслідування справ має ґрунтуватися виключно на нормах Кримінального процесуального кодексу України».