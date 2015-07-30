Клімкін: ніхто не має причин протистояти розслідуванню катастрофи MH17, окрім тих, хто вчинив цей злочин

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав на засіданні Ради безпеки ООН після голосування за проект резолюції зі створення міжнародного трибуналу з розлідування катастрофи "Боїнгу" у липні 2014 року у Донецькій області.

"Російська Федерація тільки що вбила цей проект резолюції, але це явне зловживання правом вето не дозволить вбити надії тих, хто любив загиблих, сімей та їх родичів. Це тільки зробить нас сильнішими, зміцнить нашу рішучість створити ефективний, неупереджений механізм для того, щоби перемогло правосуддя", - наголосив Клімкін.

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Міністр наголосив, що обов'язком міжнародної спільноти перед заглибими та їх сім'ями жертв є необхідність покарання тих, хто здійснив жахливий акт збиття літаку MH17.

"Ми сумуємо разом з сім'ями жертв, відчуваємо їхній біль, саме тому ми хочемо, щоби стала відомою істина про цей злочин. Ми хочемо, щоби винні постали перед відкритим міжнародним судом. Не може бути ніяких причин виступати проти цього, якщо ви самі не є одними з винуватців", - сказав Клімкін.

При цьому, він наголосив, що "використання потужного сучасного озброєння проти цивільного літака являє собою загрозу міжнародній цивільній авіації, і відповідно міжнародному миру і безпеці в цілому".

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"Єдиний ефективний шлях запобігти таким трагедіям у майбутньому - це покарати винних без зволікання", - зазначив Клімкін, нагадавши, що цим питанням повинна займатися Рада безпеки згідно 7 розділу Статуту ООН.

"Ми особливо розчаровані тим, що одна країна, Росія, як і раніше змішує два абсолютно різних питання: їх відповідальність за агресію в Україні, і триваючу підтримку терористів з одного боку, та індивідуальну відповідальність винних в трагедії рейсу MH17 з іншого боку. Не може бути ніякого іншого пояснення сьогоднішньому російському вето. Роль Росії у цьому конфлікті абсолютно зрозуміла і добре відома - тисячі російських солдатів, найманців, танки, інші види важкого озброєння, які перетинають кордон. Це не можливо приховати", - наголосив Клімкін.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Росія на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй застосувала вето на резолюцію зі створення міжнародного трибуналу щодо розслідування за фактом збиття літака Малайзійських авіаліній "Боїнг-777" рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 людей.