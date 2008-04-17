Кільчицька: у нас є докази, що будівництво на Пейзажній алеї ініціював Турчинов

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА заявляє про наявність всіх доказів, що скандальну незаконну забудову на Пейзажній алеї ініціювали структури, засновниками яких є перший віце-прем’єр Олександр ТУРЧИНОВ і його дружина Анна ТУРЧИНОВА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Сьогодні ТУРЧИНОВ заявив, що подав до суду з приводу нібито безпідставного звинувачення його в незаконній забудові на Пейзажній алеї. Тим краще! У нас є всі докази того, що на Пейзажній алеї ініціював незаконну забудову Турчинов», - наголосила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

За словами заступника голови КМДА, О.ТУРЧИНОВ “не вперше намагається за порожніми словами і демагогією сховатися від відповідальності”.

«Ми пам’ятаємо, як ТУРЧИНОВ «припинив» незаконну забудову свого товариша по партії КУРОВСЬКОГО на території Жовтневої лікарні, після того, як її ліквідував Блок Леоніда Черновецького. У випадку з Пейзажною алеєю він цілком міг би написати сам собі листа і сам себе переконати не чинити дії проти думки тисяч киян, яким боляче дивитись на що перетворився, завдяки його намаганням, один з мальовничих куточків столиці», - заявила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що розпорядився припинити дію незаконних рішень Київради попереднього скликання щодо будівництва на Пейзажній алеї в Києві.

Місце під будівництво багатоповерхівки на замовлення Міністерства закордонних справ розташоване в кількох метрах від руїн Десятинної церкви, поряд із каменем з відомим написом "Звідси пішла земля руська". Територія перебуває під особливою охороною ЮНЕСКО – фактично, це одна із історичних зон світового значення.