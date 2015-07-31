Гройсман попередив про заборону в’їзду до України депутатам Італії, якщо вони поїдуть у Крим

Спікер парламенту звернувся з листом до голови Палати депутатів Італії Лаури Болдріні, у якому висловив занепокоєння через інформацію щодо намірів окремих представників політичної партії "Рух п’яти зірок" восени відвідати Крим на запрошення окупаційної російської влади.

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"Українська сторона, враховуючи грубе порушення національного законодавства, зокрема існуючого Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму та виїзду з неї, буде вимушена розглядати питання про застосування до відповідних італійських політиків обмежень, визначених законом України, в тому числі шляхом заборони в’їзду на територію нашої держави", - йдеться в листі.

Володимир Гройсман зазначає, що такий можливий недружній крок окремих італійських парламентаріїв не сприятиме зміцненню українсько-італійських відносин. "Такі дії італійських парламентаріїв будуть грубо суперечити нормам міжнародного права та українському національному законодавству. Візит представників "Руху п’яти зірок" на тимчасово окуповану територію Криму та проведення зустрічей з місцевою нелегітимною адміністрацією цілком суперечитиме консолідованій позиції Євросоюзу щодо неприйнятності окупації РФ території Автономної республіки Крим", - підкреслив голова Верховної Ради у листі.

При цьому він зазначає, що "вказаний візит стане черговим елементом брудних технологій Росії, спрямованих на пошук шляхів легітимізації незаконної анексії Криму".

Як повідомляв УНІАН, СБУ заборонила на 3 роки в’їзд на територію України десятьом депутатам Національних зборів та Сенату Франції, які у липні відвідали анексований Крим без згоди української сторони.