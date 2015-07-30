СБУ заборонила в'їзд до України 10 французьким депутатам за поїздку до окупованого Криму
Служба безпеки України заборонила на три роки в’їзд на територію України десятьом депутатам Національних зборів та Сенату Франції, які відвідали анексований Крим без згоди української сторони.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
"Служба безпеки заборонила на три роки в’їзд на територію України десятьом депутатам Національних зборів та Сенату Франції. Українська сторона вважає, що їхня поїздка до Автономної республіки Крим у липні поточного року без згоди української сторони та всупереч Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 367 від 04 червня 2015 року, є деструктивним кроком", - йдеться у повідомленні.
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У СБУ зазначили, що такі дії громадян Франції суперечать інтересам забезпечення національної безпеки та посягають на державний суверенітет і територіальну цілісність України. Зокрема, під заборону потрапили: Т’єрі Маріані, Ів Поззо ді Борго, Ніколя Дюїк, Клод Гоазген, Жером Ламбер, Янік Моро, Патріс Вершер, Марі-Крістін Даллоз, Совер Гандольфі-Шайт, Жак Міяр.