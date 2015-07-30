СБУ заборонила в'їзд до України 10 французьким депутатам за поїздку до окупованого Криму

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

"Служба безпеки заборонила на три роки в’їзд на територію України десятьом депутатам Національних зборів та Сенату Франції. Українська сторона вважає, що їхня поїздка до Автономної республіки Крим у липні поточного року без згоди української сторони та всупереч Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 367 від 04 червня 2015 року, є деструктивним кроком", - йдеться у повідомленні.

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У СБУ зазначили, що такі дії громадян Франції суперечать інтересам забезпечення національної безпеки та посягають на державний суверенітет і територіальну цілісність України. Зокрема, під заборону потрапили: Т’єрі Маріані, Ів Поззо ді Борго, Ніколя Дюїк, Клод Гоазген, Жером Ламбер, Янік Моро, Патріс Вершер, Марі-Крістін Даллоз, Совер Гандольфі-Шайт, Жак Міяр.