Порошенко та прем'єр Нідерландів назвали вето Росії в Радбезі ООН ще одним кроком до її ізоляції

Про це йшлося під час телефонної розмови президента України Петра Порошенко з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Глава української держави відзначив високий рівень взаємодії між Австралією, Бельгією, Малайзією, Нідерландами та Україною у питанні просування ініціативи створення міжнародного кримінального трибуналу з метою притягнення до відповідальності винних у злочинах, пов'язаних зі збиттям літака MH17 «Малайзійських авіаліній», - йдеться у повідомленні.

«Нам вдалося напрацювати всеохопний міжнародно-правовий механізм, здатний забезпечити притягнення до відповідальності осіб, винних у цьому злочині», – цитує президента його прес-служба.

Читайте такожІлля Пономарьов про вето Росії на резолюцію щодо "Боїнгу": на злодії й шапка горить

Порошенко і Рютте засудили позицію Росії, яка, зловживаючи правом вето, стала на заваді процесу покарання винних у збитті літака «Малайзійських авіаліній».

«Це вето проти правосуддя. Весь світ це побачив», – заявив президент.

Під час розмови сторони зійшлися на думці, що таке рішення стало ще одним кроком на шляху до міжнародної ізоляції Москви.

Як повідомляв УНІАН, Росія на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй застосувала вето на резолюцію зі створення міжнародного трибуналу щодо розслідування за фактом збиття літака Малайзійських авіаліній "Боїнг-777" рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 людей.