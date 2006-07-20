Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО впевнений, що кандидатури керівників всіх силових структур у майбутньому уряді узгоджуватимуться з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я впевнений, що будь-які конфігурації майбутнього українського уряду, силовий блок, в тому числі МВС, буде узгоджено з Президентом України», - сказав він.

Міністр зазначив, що це питання обговорювалось сьогодні зранку на нараді в Секретаріаті Президента. Водночас він підкреслив, що не знає, хто буде міністром внутрішніх справ у новому уряді.

Ю.ЛУЦЕНКО запевнив, що в будь-якому разі МВС подовжуватиме політику, започатковану В.ЮЩЕНКОМ 1,5 року назад, яка полягає в боротьбі з криміналітетом, корупцією, очищення рядів відомства.

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що керівники на місцях мають продовжувати свою роботу і не зважати на політичні баталії.