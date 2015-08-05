Своїм поясненням появи у себе годинника за $600 тисяч Пєсков підставив дружину перед податковою службою США

Своєю заявою, що годинник вартістю мінімум 620 тисяч доларів був подарований йому нареченою, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підставив Тетяну Навку, побічно звинувативши її в приховуванні доходів від податкової служби США.

Про це повідомив фонд боротьби з корупцією російського опозиційного політика Олексія Навального.

Зазначається, що дружина Пєскова, олімпійська чемпіонка Тетяна Навка (2006, танці на льоду), останні 15 років прожила в США, де всі податкові резиденти – незалежно від того, громадяни вони або живуть по грін-карті, зобов'язані щорічно подавати декларацію про отримані доходи та сплачувати з них податки.

"Якщо Навка не вкаже доходи, на які було придбано годинника в декларації за 2015 рік, і це буде визнано ненавмисним, на Навку чекає штраф, розрахований залежно від суми недоплаченого податку. Якщо незазначення доходів буде визнано навмисним, то там до 5 років та штрафи до $250 тис.", - повідомляється в статті.

Також Навальний запропонував Пєскову "припинити морочити всім голову й ховатися за спідницю дружини, підводячи її під штраф та можливий тюремний строк. Ми чекаємо ясних пояснень походження коштів для придбання всієї знайденої колекції дорогих годинників".

Читайте такожВіце-прем'єр Росії володіє квартирою в Лондоні вартістю понад $12 мільйонів - Навальний

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня фонд боротьби з корупцією російського опозиційного політика Олексія Навального повідомив, що вартість годинника, поміченого у прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова на фотографії з весілля, становить 620 тисяч доларів.

Пізніше Дмитро Пєсков заявив, що не міг не надіти на весілля подарунок дружини — годинник Richard Mille моделі RM 52-01, який було випущено обмеженою партією в 30 примірників, і коштує не менше 600 тисяч доларів.