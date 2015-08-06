Україна направила в Інтерпол документи на розшук Януковича у справах по "Межигір’ю" та Сухолуччю

Про це повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк сьогодні на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНІАН.

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"Йому (Януковичу - УНІАН) оголошено про підозру в організації заволодінні лісовими угіддями Сухолуччя, також будівлями із землею резиденції Межигір’я", - зазначив він, додавши, що на даний час документи щодо оголошення в міжнародний розшук направлено, проте відповіді від Інтерполу ще не отримано.

"Якщо буде оголошено (в міжнародний в розшук - УНІАН), то теж будемо звертатись до суду щодо заочного провадження", - зауважив Горбатюк.

Також начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури нагадав, що на даний час єдиною справою, щодо якої Януковича оголошено у міжнародний розшук, і що є згідно із законодавством підставою для звернення до суду з клопотанням про початок заочного провадження, є справа щодо "Укртелекому".

Як повідомляв УНІАН, Інтерпол тимчасово обмежив доступ до файлу розшуку колишнього президента України Януковича через оскарження захистом оголошення у міжнародний розшук.