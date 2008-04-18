Що говорив Путін про Україну на саміті НАТО (з офіційного виступу)

Якщо до України внести натовську проблематику, інші проблеми, це взагалі може поставити на грань існування самої державності... Офіційний виступ

"В Україні з сорока п`яти мільйонів чоловік за офіційним переписом сімнадцять мільйонів росіян. Є регіони, де цілком тільки російське населення проживає, скажімо, в Криму. Дев`яносто відсотків - це росіяни. Україна, взагалі, складна дуже держава. Україна в тому вигляді, в якому вона сьогодні існує, вона була створена за радянських часів; вона одержала території від Польщі - після Другої світової війни, від Чехословаччини, від Румунії - і зараз ще не всі вирішено прикордонні проблеми на Чорному морі з Румунією. Значить, від Росії величезні території одержала на сході і на півдні країни. Це складне державне утворення. І якщо ще внести туди натовську проблематику, інші проблеми, це взагалі може поставити на грань існування самої державності. Там складні внутрішньополітичні проблеми відбуваються. Теж потрібно діяти дуже-дуже акуратно. У нас немає ніякого права вето, і бути не може, і ми на це не претендуємо. Але я хочу, щоб всі ми, коли вирішуємо питання подібного роду, розуміли, що і у нас теж там є свої інтереси. Ну, сімнадцять мільйонів росіян в Україні живе. Хто нам може сказати, що у нас там немає ніяких інтересів? Південь, південь України повністю - там тільки одні росіяни.

Україна просто отримала Крим рішенням Політбюро ЦК КПРС. Навіть не було проведено державних процедур по передачі цієї території, наскільки ми спокійно, відповідально ставимося до цих проблем. Ми нічого прагнемо не порушувати, дуже акуратно діємо, але ми просимо і наших партнерів діяти також зважено".

Повністю виступ Володимира Путіна на Бухарестському саміті НАТО читайте тут

Про те, що казав Путін Президенту США Джорджу Бушу про Україну неофіційно, читайте тут