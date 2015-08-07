Нові умови меморандуму з МВФ свідчать про те, що Україною найближчим часом будуть керувати з зовні

Відтепер порядок денний економічної політики України замість уряду, формуватиме МВФ – під цим підписалось керівництво нашої держави.

Про це заявив заступник голови партії «Відродження» Володимир Пилипенко.

За його словами, вперше з часів початку співпраці з Міжнародним валютним фондом, однією з умов виділення кредиту для України стали обмеження на законотворчу діяльність Парламенту, Уряду та Президента.

«Згідно з текстом меморандуму, всі закони, прийняті Верховною Радою, які суперечать зобов'язанням перед МВФ, повинні бути ветовані Президентом. Що є дуже сумнівним з точки зору Конституції, і яка, нагадаю, поки що має вищу юридичну силу. Керівництво держави підписалося під повною покірністю Фонду. У той час як сліпе слідування рекомендаціям МВФ не завжди приводить до прогнозованих наслідків», - пояснив заступник голови партії «Відродження».

Партія «Відродження» не погоджується із рядом рекомендацій Фонду. Зокрема, щодо заборони витрачати кошти, що накопичились на єдиному казначейському рахунку держбюджету, на підвищення соціальних стандартів. Зараз ця сума перевищує 33 мільярди гривень.

Володимир Пилипенко нагадав, що у світі існують приклади невдалої співпраці із МВФ.

«У світі чимало прикладів, коли рекомендації МВФ були помилковими: Греція, Румунія, Угорщина, Аргентина, Пакистан. Навіть повне дотримання рекомендацій Фонду не допомогло економікам цих країн одужати. Перш за все, тому що МВФ – формалісти, для яких важливо дотримати базові фінансові показники, прописані теоретиками Фонду, простіше кажучи - «підігнати по цифрах», - зазначив він.

І додав, що у керівництва нашої держави був вибір - «вписатися» в цифри або проводити реформи.

«Українська влада вибрала перше, не думаючи при цьому про наслідки для економіки країни. А вони можуть відрізнятися від наслідків, прогнозованих Міжнародним валютним фондом», - резюмував політик.