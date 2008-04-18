Депутат БЮТ: рішення КС дещо розслабить політичні сили

Народний депутат, член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО прогнозує, що рішення Конституційного Суду щодо прийняття Конституції зніме протистояння між гілками влади в конституційному питанні.

Таку думку він висловив сьогодні в коментарі кореспонденту УНІАН.

«Війна перейде на другий фронт. Але сподіваюся, запеклої боротьби більше не буде», - сказав В.ПИСАРЕНКО.

За словами народного депутата, рішення КС є цілком об`єктивним. «Справедливість восторжествувала. Рішення Конституційного Суду не політичне, а юридичне», - сказав він. В.ПИСАРЕНКО підкреслив, що у зв`язку з рішенням КС Президент повинен буде запропонувати іншу альтернативу в конституційному питанні.

«Але одне точно зрозуміло, що конституційний процес не може відбуватися без Верховної Ради», - сказав він. При цьому, за словами депутата, це дещо зменшить бажання Секретаріату Президента «виписувати Конституцію під хорошого Президента».

Відповідаючи на запитання, чи дозволить рішення КС прискорити створення у ВР тимчасової спеціальної комісії з внесення змін до Конституції, В.ПИСАРЕНКО припустив, що це навпаки дещо розслабить політичні сили. «Я думаю, що політичні сили не поспішатимуть ухвалювати рішення щодо комісії, й це питання точно не стоятиме в десятці першочергових», - сказав народний депутат.

В.ПИСАРЕНКО також нагадав, що 23-24 квітня на засіданні Національної конституційної ради планується представити концепцію нової редакції Конституції України. За його словами, якщо після цього, незважаючи на рішення КС, будуть спроби винести на референдум проект цього документа, то ВР може зібратися на позачергове пленарне засідання. «Я не виключаю, що буде ухвалено рішення, щоб депутати повернулися в зал», - сказав В.ПИСАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, голова Конституційного Суду України Андрій СТРИЖАК, коментуючи оприлюднене сьогодні, 18 квітня, рішення КС у справі про конституційне подання Президента України про офіційне роз`яснення ряду положень Конституції (справа про прийняття Конституції та законів на референдумі), заявив, що нова Конституція України не може бути затверджена на всеукраїнському референдумі без рішень Верховної Ради.