Тимошенко знає, коли ВР почне створювати парламентську республіку

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що після Пасхальних канікул Верховна Рада прийме в першому читанні зміни до Конституції про створення в Україні парламентської республіки.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу ICTV, показаному в неділю.

«Я упевнена, що після Пасхальних свят наш парламент збереться і проголосує в першому читанні зміни до Конституції, які потрібні Україні сьогодні більше, ніж яка-небудь інша реформа. Тому що в хаосі управління жодна країна не може розвиватися поступально, стратегічно і ставати сильною в геополітичному світовому просторі», - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що в світі існує президентська і парламентська форми правління і змішувати їх не можна. «Я виступаю проти хаосу і проти двовладдя», - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я вважаю, що парламентська форма правління нарешті наведе лад і буде так, як в Німеччині. Буде канцлер і буде порядок… При цьому, я ще раз підкреслюю, залишиться президент країни… і залишаться всенародні вибори президента», - сказала прем`єр-міністр.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО висловила впевненість у тому, що демократична коаліція буде цілісною. «Я впевнена, що ми єдина команда і далі проходитимемо шлях разом. І, до речі, я упевнена, що і голосувати консолідовано за зміни Конституції буде, зокрема, демократична коаліція», - уточнила прем`єр-міністр.