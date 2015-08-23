Саакашвілі: Прапор України для всього світу - символ свободи і протистояння агресії

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова Одеської обласної державної адміністрації Михаїл Саакашвілі після церемонії підняття Державного прапора України на площі перед будівлею ОДА.

«Я разом з цим прапором боровся багато років, починаючи ще з Помаранчевої революції. Зараз цей прапор для всього світу – символ свободи, символ протистояння тиранії, агресії та несправедливості. І також цей прапор – символ багатонаціональної, багатоетнічної України, де є, звичайно, один народ України, але він складається з багатьох етнічних груп і людей з різними релігіями, людей, що розмовляють різними мовами, але які, тим не менше, однаково відстоюють незалежність і б'ються за своє майбутнє», - сказав голова ОДА.

Саакашвілі впевнений, що немає альтернативи тому, що «у нас є одна державна мова – українська». Разом з тим, за його словами, «є дуже багато різних представників цієї багатонаціональності. Це ціла веселка, палітра, це те, що не тільки не послаблює, навпаки, це нас посилює». «У тому й сила України, що вона настільки може приймати всіх, всиновлювати, удочеряти, і ставити на службу майбутнього прогресу і світу», - додав керівник Одеської області.

Читайте такожПорошенко: Україна вистояла найважчий рік своєї історії і готова йти вперед

Крім того, в Одесі відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора біля будівлі мерії на Думській площі, а також на кораблях ВМС, що базуються у місті.

У заходах також взяли участь мер Одеси Геннадій Труханов, голова облради Михайло Шмушкович, командувач ВМС ЗСУ Сергій Гайдук, представники депутатських корпусів області та міста, Південного оперативного командування, громадськості, ветеранських організацій.

Учасниками заходів стали також вихованці Одеського міського Центру військово-патріотичного виховання учнівської молоді «Пост №1», рота почесної варти, оркестр Військово-морських сил.