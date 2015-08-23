Українські миротворці в Конго вшанували державний прапор України

Сьогодні, 23 серпня, в базовому таборі 18 окремого вертолітного загону, що виконує завдання Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго, де командиром льотчик-снайпер полковник Володимир Колотило відбулися урочисті заходи з нагоди Дня державного прапора України.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Під час урочистого шикування командир загону привітав особовий склад із святом, зауваживши, що державний прапор є одним з найважливіших символів, який об’єднує українців в усіх куточках земної кулі.

«Завдяки українським миротворцям, прапор нашої держави відомий громадянам ДР Конго. І вже протягом п’яти років поруч із блакитним стягом ООН в цій країні майорить і наш державний прапор який ви з гордістю несете, – наголосив полковник Колотило.

Після звернення командира під звуки державного гімну України на флагштоці було урочисто піднято державний прапор.

Після цього усі присутні переглянули привітання президента України, верховного головнокомандувача ЗС України Петра Порошенка з Днем державного прапора України.