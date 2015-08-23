Дуда у привітанні до Дня Незалежності: Польща допомагатиме повернути мир і стабільність в Україні

Про це йдеться у вітанні Дуди з Днем Незалежності України, що надійшло на адресу президента Петра Порошенка, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

«Спостерігаючи за ситуацією у східних регіонах України з увагою та турботою, запевняю вас, пане президенте, у готовності Республіки Польща до підтримки усіх дій з метою тривалого повернення миру і стабільності на всій території вашої країни», – зазначив Дуда.

«Вірю, – наголосив президент Польщі, – що набуття чинності положень Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, у тому числі принципів вільної торгівлі, а також введення у найближчому майбутньому безвізового режиму з Європейським Союзом підтвердять європейський вибір України».

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Польський лідер також висловив сподівання, що стан відносин між двома державами буде втіленням добросусідства та справжнього стратегічного партнерства. «Вірю в можливість вирішення проблем шляхом двосторонньої співпраці та ведення реального історичного діалогу, що базується на правді та взаємній повазі», – йдеться у вітанні.

«Усвідомлюю, як багато зусиль та старань вимагає впровадження системних реформ в ситуації загрози, викликаної військовими діями, та прагну запевнити вас, пане президенте, що Польща буде незмінно підтримувати зусилля України задля зміцнення незалежності і суверенності, а також модернізації і демократизації держави», – підкреслив Дуда.