Клімкін заявив, що агресія Росії зазнає краху, як і пакт Молотова-Ріббентропа

Про це написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці в Twitter.

"Сьогодні річниця пакту Молотова-Ріббентропа. Ця спроба агресією перекроїти карту Європи провалилася. Так само зазнає краху і агресія Росії", - переконаний він.

Сьогодні річниця Пакту Молотова-Ріббентропа. Ця спроба агресією перекроїти карту Європи провалилася. Так само зазнає краху і агресія Росії. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 23, 2015

Варто зазначити, що пакт Молотова – Ріббентропа - договір про ненапад між Німеччиною і СРСР, підписаний 23 серпня 1939 року.

В угоді був секретний додаток, за яким Прибалтика відходила Радянському Союзу, а Польща - Німеччині.

Як раніше повідомляв УНІАН, у країнах Євросоюзу 23 серпня згадують жертв сталінізму і нацизму. Цього дня 1939 року був підписаний пакт Молотова-Ріббентропа.