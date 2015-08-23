Клімкін заявив, що агресія Росії зазнає краху, як і пакт Молотова-Ріббентропа

16:46, 23 серпня 2015
Політика
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Агресія Кремля та його намагання "перекроїти" карту Європи не увінчалися успіхом.

Фото УНИАН

Про це написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці в Twitter.

"Сьогодні річниця пакту Молотова-Ріббентропа. Ця спроба агресією перекроїти карту Європи провалилася. Так само зазнає краху і агресія Росії", - переконаний він.

Варто зазначити, що пакт Молотова – Ріббентропа - договір про ненапад між Німеччиною і СРСР, підписаний 23 серпня 1939 року. 

В угоді був секретний додаток, за яким Прибалтика відходила Радянському Союзу, а Польща - Німеччині.

Як раніше повідомляв УНІАН, у країнах Євросоюзу 23 серпня згадують жертв сталінізму і нацизму. Цього дня 1939 року був підписаний пакт Молотова-Ріббентропа.

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