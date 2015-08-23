У Євросоюзі згадують жертв тоталітаризму

Єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова у своїй заяві наголосила, що від тоталітарних і авторитарних режимів постраждали багато країн Європи і не можна, щоб це повторилася, пише «Європейська правда»

"Ми відчували неодноразові порушення основних прав. Чоловіки і жінки були ув'язнені та піддані тортурам. Інші були засуджені до смертної кари в політичних процесах, які повністю ігнорують юстиції та фундаментальні права. Сотні людей були вбиті, коли вони намагалися перетнути залізну завісу у вільний світ. Деякі громадяни, які вважалися ворогами держави, позбулися свого майна. Інші шпигували за своїми сусідами, іноді навіть доносили на своїх друзів. Багато пропали без вісті", - йдеться в заяві.

"Багато держав, як Сходу, так і Заходу постраждали від тоталітарних і авторитарних режимів у 20 столітті. Тому зберігати ці спогади - це наш спільний обов'язок. Ми повинні віддати належне всім жертвам, і ми повинні забезпечити, щоб такі злодіяння ніколи не повторилися. Не повинно бути бажання відплати: але треба вчитися на помилках минулого. Вчитися на помилках минулого - це найкращий спосіб боротьби з новими ризиками нетерпимості, ксенофобії, расизму, екстремізму і насильства", - зазначила Юрова.