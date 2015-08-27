Порошенко ввів у дію рішення РНБО щодо захисту майнових прав України у зв'язку з тимчасовою окупацією частини території

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Зважаючи на необхідність додаткових заходів щодо захисту прав та інтересів, Кабінет Міністрів має вжити невідкладних заходів щодо активізації роботи з відшкодування втрат, завданих тимчасовою окупацією частини території України" - йдеться в повідомленні.

Зокрема, необхідно запровадити здійснення на постійній основі уточнення розміру збитків, завданих перешкоджанням реалізації державою Україна на території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя права власності та майнових прав. Спільно із Національним інститутом стратегічних досліджень, інших науково-дослідних установ - підготувати позиції України щодо захисту майнових прав та інтересів держави.

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Також, рішення РНБО передбачає, що уряд упродовж місяця має вжити заходів для проведення переговорів з російською стороною щодо врегулювання спору між Україною і Російською Федерацією щодо тлумачення та застосування Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Міністерство закордонних справ має невідкладно розпочати процедуру закупівлі юридичних послуг, пов'язаних із захистом прав та інтересів України, з метою врегулювання спору між Україною і Росією щодо тлумачення та застосування зазначеної Угоди. А спільно з міністерствами юстиції, економічного розвитку і торгівлі, енергетики та вугільної промисловості та іншими зацікавленими державними органами - підготувати стратегію захисту прав та інтересів України щодо її тлумачення та застосування.

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Упродовж трьох місяців Міністерство закордонних справ також має залучити експертів для збору, аналізу та підготовки доказової бази, необхідної для захисту прав та інтересів нашої держави.

На Міністерство юстиції покладається завдання щодо надання правової допомоги громадянам України, права яких, у тому числі майнові, були порушені внаслідок тимчасової окупації частини території України.

Міністерства закордонних справ, енергетики та вугільної промисловості разом із міністерствами юстиції, оборони, інфраструктури, аграрної політики та продовольства за участю публічного акціонерного товариства НАК "Нафтогаз України" мають залучити кваліфікованих і високопрофесійних юридичних радників з метою захисту прав та інтересів України, пов'язаних із втратою, неможливістю використання державного майна, неотриманням доходів на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя внаслідок їх тимчасової окупації Російською Федерацією. Зокрема, військового майна військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, об'єктів газотранспортної та енергетичної систем, транспортної інфраструктури, об'єктів рибного господарства та флоту рибної промисловості.

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Генеральна прокуратура України та Міністерство юстиції мають інформувати громадськість про дії України, спрямовані на захист своїх майнових прав та інтересів.

Як повідомляв УНІАН раніше, Рада національної безпеки і оборони України вирішила прискорити подання позовів до міжнародних інстанцій для відшкодування збитків Росією внаслідок окупації нею Криму та частини Донбасу.