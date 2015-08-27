Адвокат Януковича не побачив доказів вчинення злочинів своїм підзахисним

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив адвокат екс-президента Віталій Сердюк.

“Захист бачить матеріали, які є на сьогоднішній день з боку Генеральної прокуратури, і не бачить у цих матеріалах доказів”, - сказав Сердюк.

“Тому казати про те, що зараз буде винесено або в майбутньому буде винесено обвинувальний вирок, підстав немає”, - наголосив адвокат.

Він пояснив, що завдання сторони захисту полягає у тому, щоб вироку, коли доказів немає, судом не було постановлено.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Сердюк заявив, що прокуратура зупинила слідчі дії по кримінальній справі про силовий розгін Майдану. “Справа по Майдану стосовно Віктора Януковича розслідуванням зупинено. Де-факто, з 2014 року розслідування відносно Януковича у справі слідчі дії проти Януковича по даній справі не проводяться. При тому, що це найрезонансніша справа. За нього дуже багато загиблих, дуже багато постраждалих. Суспільство повинне знати правду, суспільство має знати відповідь, чому досі в цій справі не поставлена крапка", - підкреслив адвокат.