У Львівській міській раді створили депутатську групу "УКРОП"

До складу групи увійшли депутати Львіської міської ради Іван Гринда, Святослав Макітра, Тарас Семущак, Сергій Подолинний та Андрій Хомицький. Керівником групи обрано Івана Гринду.

«Як депутати-мажоритарники ми несемо відповідальність перед тими людьми, які повірили нам, коли обирали нас до міськради, і продовжують довіряти зараз. Ми чимало встигли зробити, однак переконані, що працюючи з командою, яка поділяє наші погляди, зможемо зробити більше», – заявив керівник групи «УКРОП» у Львівській міській раді Іван Гринда.

Очільник Львівського обласного осередку УКРОПу Ігор Телішевський наголосив, що група «УКРОП» у Львівській міській раді – перша група «Українського об’єднання патріотів» у міських та обласних радах України.