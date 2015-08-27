Влада хоче уникнути негативного резонансу через результати розслідування по Іловайську – журналіст

Про це заявляє головний редактор сайту Цензор.НЕМАЄ, член військово-тактичної експертної групи з розслідування Иловайской трагедії Юрій Бутусов.

«Суд по Іловайську, як анонсувалося, повинен був початися не пізніше 15 серпня. Але зараз ми бачимо заяви про те, що він буде через три місяці. Тобто, після виборів. Я так розумію, напевно, це потрібно, щоб чинна влада не зіпсувала собі рейтинг», – сказав Юрій Бутусов на прес-конференції в інформаційному агентстві УНІАН в Києві в четвер.

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Як повідомлялося, в кінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області.

Російські військові обстріляли коридор, яким по домовленості повинні були виходити українські бійці.

Українські військові понесли значні втрати. За офіційними даними, загинули 366 українських військових, поранено 249, 128 взяті в полон і 158 пропали без вісті. Разом з тим, парламентська ТСК з розслідування трагедії оцінює загальні втрати українських військ в 1 тисячу осіб.

Крім того, сили АТО за час боїв під Іловайськом втратили військової техніки майже на 300 млн грн.

За інформацією військової прокуратури, загальна кількість бойовиків і військ РФ під час боїв під Іловайськом перевищувала 16 тисяч осіб.

14 серпня головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що для розслідування Іловайської трагедії та встановлення винних потрібно ще кілька місяців, щоб отримати загальну оцінку театру бойових дій періоду за червень - початок вересня 2014 року.