У ГПУ відмовляються повідомити, чи надано слідству точну адресу проживання Януковича

У Генеральній прокуратурі України відмовляються повідомити, чи надав адвокат екс-президента Віктора Януковича слідчим ГПУ точну адресу проживання в Росії свого підзахисного.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі Генпрокуратури, “слідчі наразі не надають інформації”.

Як повідомляв УНІАН, раніше адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що сьогодні, 27 серпня, слідству буде надана адреса реального місця проживання Януковича в Ростові-на-Дону.