У ГПУ відмовляються повідомити, чи надано слідству точну адресу проживання Януковича
20:20, 27 серпня 2015Політика
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Слідчі наразі не надають інформації.
У прокуратурі поки не дають коментарів щодо адреси Януковича в РФ / Фото УНІАН
У Генеральній прокуратурі України відмовляються повідомити, чи надав адвокат екс-президента Віктора Януковича слідчим ГПУ точну адресу проживання в Росії свого підзахисного.
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Як повідомили УНІАН в прес-службі Генпрокуратури, “слідчі наразі не надають інформації”.
Як повідомляв УНІАН, раніше адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що сьогодні, 27 серпня, слідству буде надана адреса реального місця проживання Януковича в Ростові-на-Дону.
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