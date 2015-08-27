Шокін у вересні має намір поінформувати ВР про стан розслідування резонансних справ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шокін заявив сьогодні у Генпрокуратурі на початку засідання круглого столу на тему: “Нові підходи до кадрового забезпечення органів прокуратури України”.

“Я маю намір у вересні поінформувати усіх депутатів Верховної Ради в сесійній залі про стан справ по кримінальним провадженням, насамперед, це стосується справи Майдану, посадових злочинів тієї влади, зупинитись на заочному засудженні Арбузова, Януковича та інших. Крім того, поінформувати Верховну Раду про реальний стан справ у Генпрокуратурі за мого керівництва. Це буде не звіт, а інформація”, - сказав Шокін.

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Генпрокурор зазначив, що сьогодні звернувся з офіційним листом до голови парламенту Володимира Гройсмана, щоб він вніс до порядку денного роботи ВР питання про заслуховування його інформації.

Також Шокін зазначив, що визначив 4-х представників до конкурсної комісії з обрання кандидатів на посади у Національне антикорупційне бюро. При цьому він наголосив, що народні депутати мають якнайшвидше призначит сімох своїх представників до складу цієї комісії.

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Як повідомляв УНІАН раніше, генеральний прокурор Віктор Шокін заперечує, що розслідування відносно колишнього президента Віктора Януковича у справі про силовий розгін Майдану зупинено.

За словами генпрокурора, вже розпочато заочне засудження Віктора Януковича, "і я думаю, що після вироку суду піде далі процедура. Він буде визнаний винним не тільки нашим судом".

Також генпрокурор спростував заяву Віталія Сердюка про те, що Генпрокуратура ніколи не робила запитів для з'ясування місця знаходження Януковича. "Ми робили всі можливі запити та про місце його перебування, але, на жаль, відповідь не надходила", - сказав Віктор Шокін.