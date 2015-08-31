Україна припинила співпрацю з РФ в оборонній галузі
14:00, 31 серпня 2015Політика
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Кабінет міністрів припинив дію угоди з Російською Федерацією про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств оборонної галузі промисловості.
REUTERS
Відповідну постанову від 26 серпня 2015 року №632 опубліковано на урядовому порталі.
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"Кабінет міністрів України постановляє припинити дію Угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств оборонної галузі промисловості, укладеної 18 листопада 1993 р. в Москві", - йдеться в документі.
Міністерству закордонних справ в установленому порядку доручено повідомити уряд Росії про припинення дії угоди.
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