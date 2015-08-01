МЗС: Україна за жодних умов не принесе у Крим війну, але ніколи не змириться з фактом анексії

Україна за будь-яких умов не принесе у Крим війну, але й ніколи не змириться з фактом анексії частини її суверенної території.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив на відкритті ІІ Всесвітнього конгресу кримських татар в Анкарі, повідомили УНІАН в МЗС України.

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«Послідовна політика полягатиме в тому, що за умов анексії Криму ніякої нормалізації відносин - не буде. Мир з Росією - так. Співпраця у певних галузях - можливо. Нормалізація відносин - ні. Україна не змирилася і ніколи не змириться з фактом анексії частини її суверенної території. Вона відстоювала і надалі безкомпромісно відстоюватиме права людини на Кримському півострові. Російська окупація Криму є тимчасовою, тому що вона незаконна. Це знає і визнає увесь світ!, - заявив Клімкін.

Він нагадав, що ще 27 березня 2014 року Генеральна асамблея ООН ухвалила Резолюцію про підтримку територіальної цілісності України.

За словами міністра, відповідну позицію твердо декларує й стратегічний партнер України –Турецька Республіка. Провідні країни та міждержавні союзи світу застосували на підтримку України серйозні міжнародні санкції проти агресора.

Клімкін висловив переконання, що цей тиск має продовжуватися аж до повного звільнення України та відшкодування всіх збитків.

У березні минулого року парламент України гарантував збереження та розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності кримськотатарського народу, додав він.

При цьому глава МЗС заявив, що Україна засуджує незаконну владу Криму і російське керівництво за кричущі порушення прав кримських татар.

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«Останній приклад – це перешкоди, які чинилися в Криму активістам кримськотатарського народу, зокрема, членам Меджлісу Ільмі Умерову, Наріману Джелялову і голові Центрвиборчкому Курултаю Заїру Смедляєву з метою завадити їхній участі у цьому конгресі. Порушуючи права людини, Росія вигадує різні приводи, йде на погрози і залякування. Ціль одна: світ не повинен дізнатися правду про ситуацію в Криму, де вбивства, викрадення є трагічною реальністю», - заявив міністр.

Він додав, що питання нехтування Росією прав кримських татар на окупованій території неодноразово порушувалося Україною на міжнародному рівні. Це і Перша конференція ООН з питань корінних народів світу в серпні минулого року, і форуми в рамках ОБСЄ і Ради Європи.

Також Клімкін заявив, що, попри російську агресію, Україна знайшла можливість фінансування соціальних та інших потреб кримських татар.

Окремі кошти виділені на ці цілі Європейським інвестиційним банком.

Паралельно парламент працює над Законом "Про корінні народи України". Цей проект має бути спрямований на перспективу, коли окупований півострів повернеться під юрисдикцію України.

Як повідомляв УНІАН, засідання конгресу проходять сьогодні 1 серпня і триватимуть 2 серпня, вони стосуватимуться координації подальших дій кримських татар в умовах незаконної анексії Криму, а також порушення їхніх прав, свобод і загрози національного знищення.

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Правоохоронні органи Росії завадили більшості членів Меджлісу виїхати на ІІ Всесвітній конгрес кримських татар, їм надіслали повістки на допити на 1 серпня.

МЗС України висловив рішучий протест проти створення Росією штучних перешкод для участі представників кримськотатарського народу у Всесвітньому конгресі кримських татар.