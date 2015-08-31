У Нацгвардії уточнили: під Радою поранено 69 їхніх бійців
18:52, 31 серпня 2015Політика
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Серед поранених під будівлею Верховної Ради України наразі 69 військовослужбовців Національної гвардії, які проходять службу у військових частинах Київського гарнізону.
Серед поранених під Радою наразі 69 нацгвардійців / Фото УНІАН
Про це інформує офіційний сайт НГУ.
Як повідомляв УНІАН, сутички біля ВР почалися відразу після голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації.
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Протестувальники почали кидати у правоохоронців пляшки, димові шашки і бруківку. Також у правоохоронців кинули бойову гранату.
122 особи, за даними МВС, зазнали поранень.
Згідно раніше озвучених даних, було поранено близько 50 військовослужбовців Нацгвардії, один боєць загинув.
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