У Нацгвардії уточнили: під Радою поранено 69 їхніх бійців

Про це інформує офіційний сайт НГУ.

Як повідомляв УНІАН, сутички біля ВР почалися відразу після голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації.

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Протестувальники почали кидати у правоохоронців пляшки, димові шашки і бруківку. Також у правоохоронців кинули бойову гранату.

122 особи, за даними МВС, зазнали поранень.

Згідно раніше озвучених даних, було поранено близько 50 військовослужбовців Нацгвардії, один боєць загинув.