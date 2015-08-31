У Європарламенті висловили жаль через насилля біля Ради у "важливий для країни день"

Відповідну заяву зробили у понеділок у Брюсселі голова Комітету із закордонних справ Європарламенту Елмар Брок та голова Комітету Асоціації Україна-ЄС ЄП Андрій Пленкович, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

Політики назвали голосування поправок до Конституції в частині децентралізації "важливим для України днем". "Це є новим доказом твердої прихильності української влади в напрямку реалізації Мінських домовленостей та мирному вирішенні конфлікту. На цьому тлі ми глибоко шкодуємо з приводу насильства, яке сталося поблизу Верховної Ради, спровоковане силами, які виступають проти децентралізації та процесу реформ, і яке призвело до смерті поліцейського, а десятки отримали поранення. Ми закликаємо до спокою, стриманості і відновлення порядку", - заявили Брок та Пленкович.

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Депутати ЄП також закликали до повної відповідальність, яку "мають висловити всі політичні сили в Україні, коли у вирішальний для країни момент приймаються такі важливі рішення, незважаючи на дуже напружену ситуацію та агресію, з якими вона стикається в останні 18 місяців". "Нагадуємо про нашу підтримку децентралізації, яка є не тільки важливим Мінським зобов'язанням, але також необхідна для подальшої модернізації України, згідно з буквою і духом Угоди про асоціацію та порядком денним європейських реформ", - наголосили вони.

Брок та Пленкович закликали всі сторони до подальшого виконання взятих в рамках Мінських домовленостей зобов'язань, як "єдиного реального на сьогоднішній день плану мирного врегулювання". "Ми високо оцінюємо зусилля і політичну відважність української влади, здійснених до цих пір в цьому відношенні", - підкреслили політики.

Вони також підтвердили незмінну підтримку з боку Європейського парламенту територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і закликали до мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу і незаконно анексованого Криму.