ЄС розгляне продовження санкцій проти Росії ще на півроку

Ухвалення попереднього рішення очікується 2 вересня на зустрічі офіційних представників Євросоюзу, а в середині вересня це рішення мають затвердити на рівні міністрів, передає радіо "Свобода".

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Чинні зараз санкції передбачають заморожування активів і заборону на в’їзд до країн ЄС і стосуються 151 особи. Одна людина з цього списку померла. Обмеження наразі не зачіпають російського президента Володимира Путіна та більшості чільних членів уряду Росії.

Також у списку є 37 компаній. Серед них – 13 захоплених Москвою під час анексії Криму або таких, які отримали вигоду від цього незаконного акту.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко 31 серпня заявив, що восени будуть продовжені персональні санкції проти причетних до анексії Криму та окупації Донбасу, якщо Росія не почне виконувати свої зобов’язання.

Крім цього, мінторг США вносить нові російські компанії в санкційний список у зв'язку з анексією Криму Росією і її участю в конфлікті на Донбасі.