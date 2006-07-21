Беспалий побачив у заклику БЮТ піар-акцію

Народний депутат Борис БЕСПАЛИЙ (фракція «Наша Україна») називає ініціативу фракції Блоку Юлії Тимошенко про складення повноважень народних депутатів «піар-акцією».

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав сьогодні журналістам: «Мені здається – це все піар-ініціатива, яка не має жодного практичного значення».

На думку Б.БЕСПАЛОГО, якщо хтось із депутатів не може реалізувати себе у цьому парламенті, тоді може скласти свої повноваження.

За його словами, ця ініціатива БЮТ така сама, як і ініціатива з відмовою від депутатської недоторканності, коли представники БЮТ знали, що їхня заява не має жодного юридичного значення.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликала депутатів із «Нашої України» разом з БЮТ скласти повноваження, щоб парламент став недієздатним.

Сьогодні вона повідомила, що 24 липня фракція БЮТ знову звернеться до фракції «Наша Україна» із закликом скласти повноваження народних депутатів, щоб Президент мав підстави для розпуску парламенту.