В "УКРОПі" закликають звільнити Гройсмана у зв'язку з рішенням суду (документ)

Народний депутат України, один з лідерів «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Віталій Купрій звернувся до всіх голів депутатських фракцій і груп з ініціативою про зняття з Володимира Гройсмана повноважень голови Верховної Ради України. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Підставою для такого кроку є набрання чинності рішенням Окружного адміністративного суду Києва, який визнав протиправною бездіяльність Володимира Гройсмана, йдеться в повідомленні. Віталій Купрій звернувся з відповідним позовом до суду через маніпуляції із законопроектами в апараті ВРУ.

Депутат нагадав, що у перші дні роботи новообраної Ради він разом з Дмитром Ярошем та іншими депутатами подали законопроект щодо посилення соціального захисту добровольців, які беруть або брали безпосередню участь у захисті територіальної цілісності держави в зоні АТО, а також їхніх родин. "Але замість цього законопроекту, в порушення закону, був протягнутий проект закону від БПП, який звужує права добровольців та не відповідає їхнім потребам", зазначається в повідомленні.

Народний депутат Віталій Купрій звернувся до голови ВР з вимогою «призначити службове розслідування щодо керівника апарату ВР Валентина Зайчука та подати на розгляд парламенту вмотивовану пропозицію про дострокове звільнення його з посади (ст. 8 Регламенту ВРУ) за маніпуляції з реєстрацією законопроектів». Але відповіді на свій запит Купрій, за його словами, він не отримав.

"Окружний адміністративний суд Києва визнав бездіяльність Гройсмана протиправною, а оскільки у встановлений законом строк Гройсман не оскаржив постанову суду, то вона набула чинності", - наголосив Купрій.

«Отже факт порушення закону з боку Володимира Гройсмана остаточно встановлений судом, – зазначив один з лідерів «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Віталій Купрій. – Очевидно, що порушник закону не має морального права обіймати високі державні посади».