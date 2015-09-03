В АП "потрібним" прокурорам допомагають уникнути люстрації – нардеп

Про це заявив у четвер один з лідерів «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» народний депутат Віталій Купрій на прес-конференції в Києві.

«Це саме та людина, яка за наказом Пшонки отримала під час розстрілів активістів у центрі столиці нагороду за кривавий розгін Майдану. У той час, коли вбивали людей, коли лунали постріли, його преміювали. Як активний учасник Майдану я взагалі не можу уявити, як такі люди займають такі посади і навіть просуваються по службі», – сказав Віталій Купрій.

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Народний депутат зазначив, що зараз ідуть розмови про затвердження Валендюка, уродженця Вінниччини, прокурором Києва. «Я написав офіційні звернення – Генеральному прокурору Віктору Шокіну, заступнику Генерального прокурора Давіду Сакварелідзе, де вказав на це ганебне явище, але жодної реакції від них не отримав. Це також підтверджує, що ці люди є гвинтиками системи, що ніхто з них не приймає самостійних рішень і всі вони консультуються з Адміністрацією Президента», – сказав Віталій Купрій.

«Більш того, я впевнений, що ці спроби уникнути люстрації в тому числі, через надання фальшивих документів про участь в АТО , тимчасові пониження на посаді з подальшим переведенням на інші посади, усі вони координуються з Адміністрації Президента», – вважає він.