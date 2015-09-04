У Раді закликають парламентські інституції світу підтримати Україну в питанні звільнення утримуваних в РФ українців

Про це йдеться у їхньому зверненні до парламентів іноземних держав і міжнародних парламентських асамблей, текст якого оприлюднено прес-службою ВР.

В зверненні зазначається, що Російська Федерація продовжує грубо порушувати права людини та перетворюється на тоталітарну державу.

У документі нагадується, що 25 серпня Північно-Кавказький військовий суд міста Ростов-на-Дону (Російська Федерація) виніс вирок у справі проти громадян України Олега Сенцова та Олександра Кольченка, засудивши їх на 20 років та 10 років суворого режиму відповідно.

«Російська сторона ігнорує численні заклики міжнародної спільноти припинити політичні переслідування, відмовляється виконувати положення чотирьох ухвалених у 2015 році резолюцій Парламентської асамблеї Ради Європи, які містять заклик до влади РФ звільнити всіх заручників та незаконно утримуваних осіб. Військовий суд не зупинила відсутність у нього компетенції здійснювати правосуддя щодо діянь, вчинених за межами міжнародно визнаної території РФ», - наголошують українські парламентарії.

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За їхніми словами, Російська Федерація керувалася лише прагненням зламати патріотичний дух українців, змусити їх та інших громадян, не готових змиритися з російською агресією, стати мовчазними жертвами беззаконня і тоталітаризму.

«Сфабриковані справи проти українських громадян Надії Савченко, Сенцова, Кольченка та інших політичних заручників остаточно підтвердили вибір правлячого режиму в Москві на користь відмежування від демократичних цінностей та цивілізованого міжнародного співтовариства. Перетворення Російської Федерації на тоталітарну і агресивну державу, основною ідеологією якої є політика репресій, ревізіонізму та мілітаризму, – пряма загроза стабільності і демократії у Європі та світі», - говориться в зверненні.

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У зв’язку з цим представники Верховної Ради закликають парламенти іноземних держав та міжнародні парламентські асамблеї «підтримати зусилля України, спрямовані на звільнення громадян України, незаконно утримуваних на території Російської Федерації» та «рішуче засудити неправомірні судилища та незаконні утримання під вартою громадян України Надії Савченко, Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Миколи Карпюка, Ахтема Чийгоза, Алі Асанова, Мустафи Дегерменджи та інших».

Також українці закликають вжити всіх можливих заходів парламентської дипломатії для якнайшвидшого звільнення співвітчизників, незаконно утримуваних у Російській Федерації.

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Міжнародним інституціям пропонується звернутися до урядів своїх держав з вимогою вжити всіх політико-дипломатичних заходів «для протидії агресії та зростаючому тоталітаризму в Російській Федерації, посилити тиск, у тому числі підготувати персональні санкційні списки, з метою звільнення незаконно утримуваних громадян України та повернення Росії у русло міжнародного права».