До складу виборчкомів на місцевих виборах увійдуть представники 92 партій - ЦВК
00:53, 06 вересня 2015Політика
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Центральна виборча комісія провела жеребкування щодо включення кандидатур до складу територіальних виборчих комісій з місцевих виборів 25 жовтня.
Вибори заплановані на 25 жовтня / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Комісії, жеребкування було проведено сьогодні на другому засіданні ЦВК, яке відбулося о 19.00.
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«Жеребкуванням було визначено, що до складу таких виборчих комісій входитимуть, окрім представників від місцевих організацій шести парламентських фракцій, представники місцевих організацій 86 політичних партій – суб’єктів виборчого процесу», - наголошується в повідомленні.
Раніше УНІАН повідомляв, що ЦВК встановила неможливість проведення 25 жовтня місцевих виборів в 91 місцевій раді Донецької області та 31 місцевій раді Луганщини, підконтрольних Україні.
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