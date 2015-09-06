До складу виборчкомів на місцевих виборах увійдуть представники 92 партій - ЦВК

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Комісії, жеребкування було проведено сьогодні на другому засіданні ЦВК, яке відбулося о 19.00.

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«Жеребкуванням було визначено, що до складу таких виборчих комісій входитимуть, окрім представників від місцевих організацій шести парламентських фракцій, представники місцевих організацій 86 політичних партій – суб’єктів виборчого процесу», - наголошується в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що ЦВК встановила неможливість проведення 25 жовтня місцевих виборів в 91 місцевій раді Донецької області та 31 місцевій раді Луганщини, підконтрольних Україні.