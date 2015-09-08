Результат виборів визначиться на місцях - експерт

Остаточний результат найближчих виборів в Україні будуть визначати місцеві політики. Про це у коментарі зазначив керівник центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов.

«Коли зараз почнеться «білий шум» і люди будуть повністю дезорієнтовані, вони будуть тягнутися до знайомих кольорів партійних прапорів і тих людей, яких вони знають, за якими стоїть багаж реальних місцевих справ», - підкреслив експерт.

За його словами, підтримка представників місцевих еліт набагато вища за всеукраїнських. «Якщо ми зараз подивимося, наприклад, на рейтинги Кернеса чи Хотлубея, на місцях він значно вищий. Подобається це комусь чи ні, але під 30% - це суттєвий показник», - зазначив Золотарьов.

На його думку боротьба буде відбуватися між традиційними парламентськими силами та новими партіями. І відбуватиметься, як правило, в мегаполісах Сходу та Центру України. «Основна увага буде прикута до результатів в таких містах, як Харків, Дніпропетровськ, Одеса та Київ, меншою мірою Львів», - підкреслив політолог. Серед нових політичних партій здатних істотно вплинути на політичний розклад керівник центру «Третій сектор» відзначив радикалів з «Укропу» та місцевих мерів і господарників з партії «Наш край».