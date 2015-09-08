У "Самопомочі" прогнозують, що кампанія з виборів депутатів місцевих рад буде "брудною"

Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат України Єгор Соболєв (фракція “Самопоміч”) заявив на VI з'їзді партії «Об’єднання «Самопоміч», який проходить в Києві.

“Ми вже всі бачимо, що вона буде брудною. Ми вже всі бачимо, що коаліція "клептократична Україна" узгодила кандидатів не тільки на вибори, але й узгодила всіх членів виборчих комісій разом із секретарями і керівниками, яких безпомилково почав вибирати загадковий комп'ютер в ЦВК”, - заявив депутат.

Він закликав своїх однопартійців викривати факти порушень під час підготовки і проведення виборів.

Читайте такожЄвропарламент надішле своїх спостерігачів на місцеві вибори 25 жовтня

“Тому ці зловживання, ці махінації, я думаю, це перший об'єкт нашої спільної роботи з людьми. Ми маємо разом з людьми їх викривати, ми маємо разом з людьми їх зупиняти...”, - наголосив Соболєв.

Як відомо, чергові місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня.