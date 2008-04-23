Жовтяк націлює прокурора Київщини на серйозного звіра, а не на дачника

Екс-голова Київської облдержадміністрації та кандидат на посаду Київського міського голови Євген ЖОВТЯК пропонує прокурору Київської області Олександру ГАРДЕЦЬКОМУ звернути увагу на масштабні порушення земельного законодавства на Київщині, а не “зосереджувати весь прокурорський гнів на дачниках”.

Про це йдеться у відкритому листі Є.ЖОВТЯКА до О.ГАРДЕЦЬКОГО, текст якого передано агентству УНІАН.

За словами автора листа, у нього вселила велику надію інформація про те, що “прокурор столичної області збирається примусити аж 91 олігарха знести свої маєтки, незаконно збудовані у природоохоронній зоні Дніпра”. Тим самим було б завершено, пише Є.ЖОВТЯК, розпочату ним на посаді столичного губернатора справу “по поверненню у державну власність десятків тисяч гектарів незаконно розданої землі”.

Однак, продовжує Є.ЖОВТЯК, сумніви зявились у нього, коли стало зрозуміло, що “мова йде про територію площею у 6 гектарів, отже, на одного буцімто „олігарха” припадає в середньому по 6 соток, тобто, саме стільки скільки виділяли членам садових та інших обслуговуючих кооперативів за часів Радянського Союзу”. Публікації у пресі, що з`явились у наступні дні, пише Є.ЖОВТЯК, підтвердили, що йдеться саме про такі “маєтки”.

Натомість, висловив здивування Є.ЖОВТЯК, прокуратура області з незрозумілих йому причин не звертає увагу “не куди масштабніші порушення, ніж можливі злочини з боку дачників”.

Зокрема, пише екс-губернатор Київщини, такі порушення “довго шукати не треба, достатньо проїхати по дамбі від Києва до міста Українка. Все, що Ви побачите зліва від дамби, і є незаконна забудова природоохоронної території. Причому забудова не 6 гектарів, а десятків тисяч гектарів”.

Є.ЖОВТЯК повідомляє прокурору Київщини, що “на більшості місць, де сьогодні стоять будинки, лише площа забудови яких часто перевищує 6 соток, а площа маєтку як правило не менша гектара, ще 10 років тому були нерестилища цінних сортів риби, а глибина сягала 10-17 метрів. Проте, всупереч усім природозахисним та водозахисним картам, у незаконних рішеннях органів влади вказувалося, що в оренду надаються пасовища і неугіддя. І вже після цього підганялися земснаряди, які дно Дніпра перетворювали у „неугіддя”.

“Якщо навіть Вам не вдасться добитися рішень суду про знесення цих маєтків, то добитися, щоб їх власники заплатили до бюджету бодай за намитий пісок, буде не так уже й важко при наявності політичної волі. Вартість же цього піску становить понад 500 мільйонів гривень”, - продовжує Є.ЖОВТЯК.

Автор відкритого листа також поінформував прокурора, що “більшість значних порушень чинного земельного і природоохоронного законодавства, вчинених на Київщині, знайшли своє відображення у висновках міжвідомчої комісії”, що працювала у 2005 році під його керівництвом. “За висновками цієї комісії та за приписами прокурора області і здійснювалося у 2005 - на початку 2006 років повернення у державну власність від 12 до 16 гектарів незаконно розданої землі. Якщо ці матеріали ще не знищені теперішнім керівництвом області, їх використання може суттєво прискорити наведення порядку в області”, - запропонував Є.ЖОВТЯК.

“Але знайте, що Вас, як і мене, за не удаване, а справжнє наведення порядку можуть теж незаконно звільнити із займаної посади”, - попередив він свого адресата.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня прокурор Київської області О.ГАРДЕЦЬКИЙ під час розширеної колегії прокуратури регіону пообіцяв, що прокуратура цього тижня (14-20 квітня - УНІАН) подасть перші позови до суду з вимогами знести незаконно збудовані котеджі в Обухівському районі області на косі Канівського водосховища. Він поінформував, що загалом на узбережжі незаконно збудовано 91 будинок і, зокрема, прокуратурою області буде порушено кримінальну справу стосовно голови кооперативу, до якого входять ці будівлі.

*** Є.ЖОВТЯК очолював Київську обласну державну адміністрацію у 2005-2006 роках. У травні 2006 року Президент Віктор ЮЩЕНКО звільнив його своїм указом з посади. Є.ЖОВТЯК оскаржив це рішення у суді.

Рішенням Києво-Святошинського райсуду указ Президента було визнано незаконним, Верховний Суд України підтвердив цей вердикт. У квітні 2007 року В.ЮЩЕНКО, виконавши рішення суду, поновив Є.ЖОВТЯКА на посаді, але відразу звільнив.