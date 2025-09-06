Юсов відповів, чи перестануть росіяни бити по українських містах / фото УНІАН, Віктор Ковальчук

Росія найближчим часом не планує припиняти удари по Україні, тому не  слід очікувати, що вона почне дотримуватись міжнародного права.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони в інтерв’ю Новини.LIVE Андрій Юсов. У зв'язку з цим він закликав реагувати на загрози з боку росіян.

"Підстав вважати, що вони раптом виявлять якусь миролюбність чи почнуть дотримуватись міжнародного права і уникати воєнних злочинів, зокрема терористичних атак і обстрілів цивільної інфраструктури, немає", - підкреслив Юсов.

Крім того, представник ГУР пояснив, чому серпень був відносно "тихим" у плані масованих повітряних ударів. По-перше, це через політичний процес, наприклад зустріч американського президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним та приїзд спецпредставника США Кіта Келлога в Київ.

Але, як зазначив Юсов, є і військова складова.

"Підготовка кожного масованого обстрілу це також складний організаційний, логістичний момент. І так, і накопичення, і звезення, і підготовка стартових майданчиків засобів для запуску, це все потребує часу", - пояснив він.

Заяви Юсова про війну в Україні:

Раніше представник ГУР Юсов повідомляв, що в даний час на території України воює близько 700 тис. російських солдатів. Юсов уточнив, що більшість російського угруповання зосереджена в Донецькій області, що свідчить про головний пріоритет Кремля.

