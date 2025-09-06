Представник розвідки також розповів, чому у серпні українці відчули деяке полегшення з ворожими ударами.

Росія найближчим часом не планує припиняти удари по Україні, тому не слід очікувати, що вона почне дотримуватись міжнародного права.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони в інтерв’ю Новини.LIVE Андрій Юсов. У зв'язку з цим він закликав реагувати на загрози з боку росіян.

"Підстав вважати, що вони раптом виявлять якусь миролюбність чи почнуть дотримуватись міжнародного права і уникати воєнних злочинів, зокрема терористичних атак і обстрілів цивільної інфраструктури, немає", - підкреслив Юсов.

Крім того, представник ГУР пояснив, чому серпень був відносно "тихим" у плані масованих повітряних ударів. По-перше, це через політичний процес, наприклад зустріч американського президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним та приїзд спецпредставника США Кіта Келлога в Київ.

Але, як зазначив Юсов, є і військова складова.

"Підготовка кожного масованого обстрілу це також складний організаційний, логістичний момент. І так, і накопичення, і звезення, і підготовка стартових майданчиків засобів для запуску, це все потребує часу", - пояснив він.

Заяви Юсова про війну в Україні:

Раніше представник ГУР Юсов повідомляв, що в даний час на території України воює близько 700 тис. російських солдатів. Юсов уточнив, що більшість російського угруповання зосереджена в Донецькій області, що свідчить про головний пріоритет Кремля.

