Міноборони прокоментувало законопроєкт про непокору наказам командира: що заявили

Документ був прийнятий у першому читанні, проте у відомстві зазначають - посилення відповідальності в його нинішній редакції не буде.

Міноборони України заявило, що законопроєкт №13452, який стосується змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо військових злочинів, потребує доопрацювання. Про це йдеться у позиції міністерства, опублікованій в Telegram.

Там зазначено, що Міноборони провело консультації з головою Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності і з головою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо законопроєктів, які "викликали суспільний резонанс".

"Міністерство та парламентарі досягли домовленості про цілковиту підтримку поданого до парламенту Президентом України проєкту закону "Про Військового омбудсмана", - додали в міністерстві.

Також Міноборони заявило про підтримку позиції комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки про необхідність виключення із законопроєкту №13452 положень про посилення відповідальності військових за непокору.

"Міноборони вважає, що законопроєкт №13452 потребує доопрацювання спільно з профільними комітетами ВРУ. Дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості", - заявили в відомстві.

Що відомо про законопроєкт

Як писав УНІАН, у першому варіанті законопроєкту №13452 пропонувалося встановити кримінальну відповідальність за відмову виконувати наказ командира. При чому, за це пропонували саджати на термін від 5 до 10 років.

За словами народного депутата Олександра Федієнка, він дає змогу посилити контроль за так званими малозначними військовими порушеннями. Також підвищує відповідальність за надані армії збитки. Водночас, парламентар відзначив, що надто жорсткі покарання без врахування обставин можуть демотивувати військових.

