Він також оцінив, чи становлять ці навчання загрозу для країн Європи.

У Білорусі стартували військові навчання, участь у яких бере і Росія. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав, чи є загроза для України.

"Це планові навчання. Саме в цих навчаннях загрози зараз жодної немає. Це плановий захід, він проводиться щороку. Нічого нового", – пояснив він в інтервʼю в програмі "Хід Тузова" на Апостроф TV.

Керівник розвідки також додав, що станом на зараз загрози для країни Європи теж немає.

Навчання у Білорусі

На території Білорусі стартували спільні навчання країн-членів ОДКБ під назвами "Взаємодія-2025", "Пошук-2025" і "Ешелон". Участь у них бере в тому числі Росія.

За даними ЗМІ, під час цих навчань будуть задіяні приблизно 450 одиниць техніки, включно зі щонайменше 10 літаками і вертольотами, і БПЛА. Примітно, що під час навчань також передбачається відпрацювання планування застосування ядерного озброєння.

У Польщі вже закликали своїх громадян терміново покинути територію Білорусі у звʼязку з проведенням цих навчань. У польському МЗС зауважили, що Білорусь не є демократичною країною, а також не є дружньою до Польщі.

