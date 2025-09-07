Керівник розвідки нагадав, що в 2022 році Росія провела часткову мобілізацію.

Російський диктатор Володимир Путін може наважитися на проведення нової мобілізації всередині країни. Таку думку висловив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

В інтервʼю в програмі "Хід Тузова" на Апостроф TV він нагадав, що в 2022 році Росія провела часткову мобілізацію. Після цього країна-агресорка робила все можливе, щоб таких заходів не було – скільки б для неї це не коштувало.

"Чи може Російська Федерація провести мобілізацію? Може. На жаль, це серйозна загроза. Це болісно буде для Російської Федерації, але це реалістично. І така загроза, на жаль, існує", – сказав Буданов.

Відео дня

За його словами, росіянам немає сенсу гнати на фронт строковиків.

"Якщо вони підуть шляхом мобілізації, так, вони зможуть різко наростити кількість і кидати ще більше на "мʼясо", ніж вони роблять зараз. Хоча і зараз цього багато", – продовжив він.

При цьому керівник розвідки зауважив, що якщо в Росії почнеться мобілізація, негативні настрої в суспільстві будуть. У Москві це побачили під час мобілізації в 2022 році – як наслідок, максимально швидко намагалися все зупинити.

"Але чи зупинить це російську машину? Ні, не зупинить", – підсумував Кирило Буданов.

Війна в Україні: інші прогнози

Оглядач Денис Попович вважає, що в разі падіння Покровська на Донеччині російські загарбники попруть у Дніпропетровську область. За його словами, постійне перекидання ворожих сил на Донеччину спрямоване на те, щоб "дотиснути" цю область.

Тим часом речник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук каже, що в небі над тимчасово окупованим Кримом можуть зʼявитися українські літаки. Він зазначив, що сьогодні Сили оборони України продовжують дуже активну роботу в Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: