Nubia Air отримав батарею ємністю 5000 мАг при товщині корпусу всього 5,9 мм.

Ультратонкі смартфони стали трендом 2025 року, і китайські виробники не залишилася осторонь. Бренд Nubia представив свій найтонший телефон Nubia Air. Товщина новинки становить 5,9 мм, що близько до результатів Galaxy S25 Edge.

Крім товщини, пристрій виділяється захистом від пилу та гарячої води під тиском стандартів IP68/IP69K. До того ж, усередині стоїть батарея ємністю 5000 замість 3900 мАг у Samsung. В іншому це типовий представник бюджетного сегмента.

Характеристики Nubia Air

Екран: 6,78-дюймовий OLED з роздільною здатністю 1224×2720 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 4500 ніт. Спереду скло Gorilla Glass 7i.

6,78-дюймовий OLED з роздільною здатністю 1224×2720 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 4500 ніт. Спереду скло Gorilla Glass 7i. Процесор: восьмиядерний чип UniSoc T8300, він сусідить з 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ флеш-накопичувачем.

восьмиядерний чип UniSoc T8300, він сусідить з 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ флеш-накопичувачем. Камери: 50-мегапіксельний основний модуль і два допоміжних на 2 і 0,08 мегапікселя кожен. Спереду – 20 Мп для селфі.

50-мегапіксельний основний модуль і два допоміжних на 2 і 0,08 мегапікселя кожен. Спереду – 20 Мп для селфі. Сканер відбитків пальців: підекранний.

підекранний. Система: Android 15

Серед іншого зазначається підтримка ШІ-функціоналу, поліпшених алгоритмів зйомки в умовах низької освітленості (AI Super Night), HDR, режиму VLOG, а також інструментів для постобробки контенту. Важить смартфон всього 172 грами.

Nubia Air доступний у трьох кольорах: бежевому і двох відтінках чорного. Новинка вже надійшла в продаж у Європі за ціною 250 євро (близько 12 000 грн).

